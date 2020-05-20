ФОТО: В Эстонии виртуально открылись первые рестораны Burger King

Участникам викторины пришлось поломать голову над тем, в каком году был основан Burger King и под каким изначальным названием; сколько гамбургеров Whopper съедается в год по всему миру; под каким названием работает Burger King в Австралии и как во время Первой мировой войны в США переименовали слово ”гамбургер” немецкого происхождения?



Foto: Burger King



”Согласно веяниям нового времени первый ресторан Burger King в Эстонии был открыт при помощи видео-моста, примечателен при этом тот факт, что ранее ни один ресторан Burger King в мире не открывался в таком виртуальном формате”, — сообщила руководитель береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск.



Burger King



Сегодня в 14 часов рестораны Burger King открылись и в реальности: в павильоне ожидания Балтийского вокзала и в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste. Во всех ресторанах действует правило 2+2, а клиентов просят, по возможности, делать заказы заранее или с доставкой на дом при помощи курьерских приложений. Для обеспечения безопасности все заказы упаковываются в закрытые бумажные пакеты. В июне Burger King откроется и ТЦ Lasnamäe Centrum.

Ресторан на Балтийском вокзале всего через несколько минут после открытия уже заполнился клиентами:

Burger King



Ответы на вопросы викторины: сеть ресторанов была основана в 1954 году под названием Insta-Burger King; в год в мире съедается 2,1 миллиарда гамбургеров Whopper; в Австралии сеть работает под названием Hungry Jack's; а в Первую мировую войну американцы стали называть гамбургеры «стейками свободы» (Liberty Steak).

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