11.07.2019, 20:50
ФОТО: В Эстонии создано уже два электромобиля. Масштабное производство планируется запустить в следующем году
Занимающаяся производством электромобилей эстонская фирма Nobe к настоящему моменту построила две машины и планирует в следующем году открыть завод, которых будет производить по 2000 авто в год.
В ближайшие дни планируется запустить на платформе Indiegogo кампанию по сбору 100 000 долларов на официальное утверждение данного типа транспортного средства.
Если в ходе кампании с 15 по 22 августа удастся найти средства и тесты будут успешно пройдены, то авто официально занесут в дорожный регистр Эстонии.
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