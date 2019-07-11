ФОТО: В Эстонии создано уже два электромобиля. Масштабное производство планируется запустить в следующем году

В ближайшие дни планируется запустить на платформе Indiegogo кампанию по сбору 100 000 долларов на официальное утверждение данного типа транспортного средства.

Если в ходе кампании с 15 по 22 августа удастся найти средства и тесты будут успешно пройдены, то авто официально занесут в дорожный регистр Эстонии.