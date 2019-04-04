ФОТО: В Эстонии обнаружено множество опасных автокресел. Их использование следует немедленно прекратить!

Речь идет о произведенных в 2014-2018 гг автокреслах под серийными номерами E1 04301313 (для детей весом до 18 кг) или E1 04301371 (для детей весом до 36 г). Данные кресла продавались под различными брендами: ABC products INC, babyhit, BABYWAY, BANINNI, bebesit, Bestbaby, CA, Capsula, CAUSALPLAY, Chelino, COSATTO, GlobalLUCKYBABY, Happy Baby, HEYNER, Kiddo, Leader Kids, Lenox, LITTLE CAR, LORELLI, Lorelli (Saturn), mybaby, OSANN, Parusok, PLAY, PLAYXTREM, RANT, SAFEWAY, 4BABY и Britton.

В зависимости от бренда внешний вид кресел, то есть материал и цвет могут различаться, поэтому крайне важно проверить серийные номера и дату производства. Наклейка с номером, как правило, располагается на задней части кресла или сбоку.

На данный момент известно, что потенциально опасные кресла продавались в следующих магазинах: DLB Trading OÜ (kaup.24.ee), 1A.EE OÜ (1a.ee), Essa OÜ (minikid.ee и магазин Minikid) и OÜ Speli Baltic (pood.britton.ee и магазины Britton), однако список может быть неполным.

Если потребитель обнаружил, что использует именно такое кресло, то его эксплуатацию необходимо незамедлительно прекратить. Если с момента покупки прошло менее двух лет, то потребитель имеет право потребовать от продавца замены товара или возврата денег.

Более подробную информация для тех, в чьем распоряжении находятся кресла старше двух лет, Департамент технического надзора обнародует при первой возможности.