10.04.2019, 14:27

ФОТО: В Банк Эстонии в сопровождении вертолетов и полицейских машин доставили наличные деньги

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rus.delfi.ee
EST 22
Galerii: 15 pilti
Helikopterid Tallinna kesklinna kohal Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Банк Эстонии в сопровождении охранного конвоя доставили наличные деньги.

К обеспечению безопасности, помимо прочего, были привлечены три вертолета.

Кроме того, перевозившие деньги грузовики сопровождали полицейские машины с мигалками.

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