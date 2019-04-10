10.04.2019, 14:27
ФОТО: В Банк Эстонии в сопровождении вертолетов и полицейских машин доставили наличные деньги(10)
Сегодня в Банк Эстонии в сопровождении охранного конвоя доставили наличные деньги.
Сегодня в Банк Эстонии в сопровождении охранного конвоя доставили наличные деньги.
К обеспечению безопасности, помимо прочего, были привлечены три вертолета.
Кроме того, перевозившие деньги грузовики сопровождали полицейские машины с мигалками.
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