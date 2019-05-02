ФОТО: Уровень жизни выше, но цены ниже эстонских. Сколько стоит топливо в других европейских странах

Сегодня мы уже писали о том, что в Германии бензин стоит дешевле, и получили от читателей данные из других стран. Больше всего фотографий пришло из Испании, где цена как на 95-й бензин, так и на дизель тоже существенно ниже, чем у нас.



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То же самое в Австрии.



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Особенно низкие цены на Тенерифе, где 95-й бензин можно приобрести за 0,975 евро за литр.



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Даже в Финляндии дизель стоит меньше, чем в Эстонии.

