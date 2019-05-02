02.05.2019, 21:45
ФОТО: Уровень жизни выше, но цены ниже эстонских. Сколько стоит топливо в других европейских странах(33)
Во многих европейских странах уровень жизни выше, чем в Эстонии, но цены на топливо сильно ниже.
Во многих европейских странах уровень жизни выше, чем в Эстонии, но цены на топливо сильно ниже.
Сегодня мы уже писали о том, что в Германии бензин стоит дешевле, и получили от читателей данные из других стран. Больше всего фотографий пришло из Испании, где цена как на 95-й бензин, так и на дизель тоже существенно ниже, чем у нас.
То же самое в Австрии.
Особенно низкие цены на Тенерифе, где 95-й бензин можно приобрести за 0,975 евро за литр.
Даже в Финляндии дизель стоит меньше, чем в Эстонии.
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