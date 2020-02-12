ФОТО: Урмасу Сыырумаа торжественно вручили ключи от Батарейной тюрьмы

Покупателем морской Батарейной крепости (известной также как Батарейная тюрьма) стала Nikolai Esimene OÜ, дочерняя фирма принадлежащего Урмасу Сыырумаа предприятия U.S. Invest.

Батарейная морская крепость была продана за 4,601 млн евро.

"Как морская крепость, так и окружающая ее площать получает новое дыхание и будут открыты для всех. Riigi Kinnisvara, конечно, поможет собственнику в реставрации и развитии", — сказала ранее председатель правления Riigi Kinnisvara Кати Кусмин.

"Реновирование старой прибрежной крепости создаст в Таллинне дополнительную жилую среду с местами общественного питания, офисными площадями и жилым фондом. Сооружением морского променада, кафе и других точек обслуживания мы подтвердим таллиннцам и гостям столицы, что Таллинн — морской город, где стоит побывать и погулять", — отметил Сыырумаа.

Стартовая цена аукциона по продаже крепости составила 4,5 млн евро. Целью продажи было найти комплексу Батарейной тюрьмы покупателя, который готов и способен привести его в порядок, учитывая его историческую ценность.

На аукцион в срок поступило одно предложение, которое, по оценке комиссии, отвечало всем условиям.

К новому собственнику переходят все исходящие из детальной планировки права и обязанности.