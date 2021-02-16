ФОТО | Урмас Сыырумаа объединяет компании своего концерна под новым брендом Forus

По словам Урмаса Сыырумаа, владельца FORUS Grupp, объединение компаний под одним брендом было логическим продолжением текущего бизнеса. ”Мы увидели большой потенциал и синергию между компаниями по обслуживанию, управлению и охране недвижимости. Мы также уловили желание клиента получать все услуги в области коммерческой недвижимости в одном месте”, — рассказывает Сыырумаа.

”Объединяя услуги под общим брендом FORUS, мы делаем важный шаг в ногу со временем, который предполагает комплексное управление недвижимостью, наряду с технологическими и дигитальными инновациями, которыми управляют ведущие специалисты с высоким уровнем ноу-хау”, — добавил Сыырумаа.

Исполнительный директор FORUS Grupp Рауль Паруск: ”FORUS запускает уникальный пакет услуг для владельцев или управляющих недвижимостью, с помощью которого клиент теперь сможет получить услуги по управлению, обслуживанию и охране недвижимости в одном месте. Также мы предлагаем более сложные связанные со зданиями пакеты услуг, такие как проектирование низковольтных систем, решения по энергоэффективности, техническое обслуживание, услуги по управлению коммерческими зданиями и работы по строительству и реконструкции”.

По словам Юри Теэманта, руководителя отдела продаж и маркетинга FORUS Grupp, торговая марка FORUS символизирует объединение, что в переводе с английского означает ”всем нам”. ”Наш новый бренд FORUS означает то, что мы бережем и заботимся о наших сотрудниках, клиентах и их недвижимости, и делаем это, исходя из трех наших основных ценностей: ориентированность на клиента, ориентированность на сотрудничество и направленность на развитие”, — объясняет Теэмант.

”С сегодняшнего дня начнется внедрение нового бренда, и в течение двух месяцев сотрудники FORUS получат новую форму, а автомобили будут носить новый фирменный стиль”, — добавил Теэмант.

В связи с новой торговой маркой изменятся и коммерческие наименования предприятий.

На прошлой неделе Департамент конкуренции одобрил приобретение компанией USS Security фирмы Securitas Eesti. В ближайшее время компании будут объединены, и в будущем компания будет работать в сфере безопасности под названием Forus Security. Компания Ermeesia OÜ, занимающаяся управлением и обслуживанием недвижимости, переименовывается в Forus Haldus OÜ.