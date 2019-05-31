ФОТО: Упакованные в контейнеры и пленку фрукты вызвали у клиентов Selver бурю негодования

”Я тоже заметила в Selver на Балтийском рынке этот столик и, поскольку я сама работаю с фруктами, то возник вопрос: зачем так мучатся? Разрезать и через несколько часов списывать. Мне ответили: чтобы клиенту было удобно брать, например, в дорогу, и что люди довольно часто пользуются этой возможностью”, — написала одна женщина в комментариях к посту в соцсетях.

По словам специалиста по связям с общественностью Sevler Риво Вески, речь идет о самодеятельности одного магазина. Он отмечает, что работники сделали это не со зла и что ”такой способ упаковки неприемлем” и сетью в целом не практикуется.

”Selver ежедневно работает над тем, чтобы уменьшить использование одноразовых упаковочных материалов. Мы занимаемся этим систематически и масштабно”, — отметил он и принес всем клиентам извинения за инцидент.