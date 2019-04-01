ФОТО | Уникальная коллекция Пыльтсамааского розария оказалась под угрозой: государство хочет продать землю

”20-летние кусты розы не выдержат пересадки и перенос погубит все растения, которых около 500”, — говорит хозяйка розария Аннела Ораси.

Спор между государством и основанным в 1996-1998 гг розарием начался пять лет назад и до сих пор не получил удовлетворяющего обе стороны решения, поэтому уникальная коллекция, состоящая из 93 сортов исторических парковых роз, может исчезнуть.



Проблема заключается в том, что часть коллекции была высажена на государственной земле. Тогдашний владелец розария вроде бы согласовал свои действия с волостью и в ходе приватизации земель была возможность добавить эту часть розария к общей площади. Однако заявление о приватизации мистическим образом исчезло и сейчас коллекция располагается на государственной земле.

Пять лет назад Ораси уже прошла все круги бюрократии и тогдашний министр окружающей среды Кейт Пентус-Розиманнус вроде бы предложила переквалифицировать данную землю жилого назначения в общественную зеленую зону. Был подписан договор о реальном сервитуте и Ораси все эти годы на основании этого договора платила государству. Однако в земельный регистр обещанные изменения не внесены до сих пор.

Сейчас, после смены министра окружающей среды и чиновников местного самоуправления, вопрос снова оказался на повестке дня: земельный департамент сообщил, что продлевать договор не будет и государство намерено этот участок земли продать.

По словам Ораси, она попросила об отсрочке, но получила отказ. Ей предписано передать земли к 30 апреля. Это означает, что ей либо нужно перенести все растущие там розы, либо оставить их на государственной земле.