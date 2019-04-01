01.04.2019, 15:40

ФОТО | Уникальная коллекция Пыльтсамааского розария оказалась под угрозой: государство хочет продать землю

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rus.delfi.ee
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ФОТО | Уникальная коллекция Пыльтсамааского розария оказалась под угрозой: государство хочет продать землю
Foto: Raivo Tasso

В воскресенье Пыльтсамааский розарий получил сообщение о том, что государство хочет выставить земли, на которых растут розы, на продажу, пишет Maakodu.

”20-летние кусты розы не выдержат пересадки и перенос погубит все растения, которых около 500”, — говорит хозяйка розария Аннела Ораси.

Спор между государством и основанным в 1996-1998 гг розарием начался пять лет назад и до сих пор не получил удовлетворяющего обе стороны решения, поэтому уникальная коллекция, состоящая из 93 сортов исторических парковых роз, может исчезнуть.


Проблема заключается в том, что часть коллекции была высажена на государственной земле. Тогдашний владелец розария вроде бы согласовал свои действия с волостью и в ходе приватизации земель была возможность добавить эту часть розария к общей площади. Однако заявление о приватизации мистическим образом исчезло и сейчас коллекция располагается на государственной земле.

Пять лет назад Ораси уже прошла все круги бюрократии и тогдашний министр окружающей среды Кейт Пентус-Розиманнус вроде бы предложила переквалифицировать данную землю жилого назначения в общественную зеленую зону. Был подписан договор о реальном сервитуте и Ораси все эти годы на основании этого договора платила государству. Однако в земельный регистр обещанные изменения не внесены до сих пор.

Сейчас, после смены министра окружающей среды и чиновников местного самоуправления, вопрос снова оказался на повестке дня: земельный департамент сообщил, что продлевать договор не будет и государство намерено этот участок земли продать.

По словам Ораси, она попросила об отсрочке, но получила отказ. Ей предписано передать земли к 30 апреля. Это означает, что ей либо нужно перенести все растущие там розы, либо оставить их на государственной земле.

”Эта коллекция бесценна, хотя с течением времени ее можно восстановить. У розария есть и земли, на которых это можно сделать, но почему я должна”, — сокрушается женщина, которая намерена написать министру письмо с просьбой о помощи.

Специалист по маркетингу волостной управы Пыльтсамаа Райво Сину отмечает, что речь идет о споре между государством и частным предприятием и что подробных комментариев волость дать не может. Он говорит, что волость заинтересована в разумном разрешении спора и сохранении розария, ставшего историческим символом. ”К сожалению, сейчас я не вижу возможности вмешательства в этот спор”, — добавляет Сину.

Вице-канцлер Министерства окружающей среды Маргит Мартинсон говорит, что розарий является популярным туристическим объектом. ”Безусловно, государство не заинтересовано в том, чтобы он оказался поврежден. Именно поэтому мы общаемся с волостью и пытаемся найти проблеме решение, подходящее всем”, — говорит она.

Решением проблемы могло бы стать приобретение земли волостной управой, но волость такого желания не высказывала.

”В течение этих пяти лет самоуправление не высказало желания получить эту землю в свои владения. Eesti Roos также не связывалась с нами для поиска решений. Вместо защиты саженцев владелец розария сосредоточился на развитии недвижимости, превратив часть принадлежащей ему земли в землю жилого назначения”, — отмечает Мартинсон.

Она говорит, что государство не может разрешить незаконно занимать землю и что один раз они уже пошли хозяйке навстречу, а поскольку волость не была заинтересована в приобретении участка, то государство было вынуждено выставить его на торги. ”Мы надеемся, что разумное решение найдется. И, конечно же, государство хочет сохранить эти красивые розы”, — говорит чиновник.

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