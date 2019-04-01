ФОТО | Уникальная коллекция Пыльтсамааского розария оказалась под угрозой: государство хочет продать землю

”Эта коллекция бесценна, хотя с течением времени ее можно восстановить. У розария есть и земли, на которых это можно сделать, но почему я должна”, — сокрушается женщина, которая намерена написать министру письмо с просьбой о помощи.
Специалист по маркетингу волостной управы Пыльтсамаа Райво Сину отмечает, что речь идет о споре между государством и частным предприятием и что подробных комментариев волость дать не может. Он говорит, что волость заинтересована в разумном разрешении спора и сохранении розария, ставшего историческим символом. ”К сожалению, сейчас я не вижу возможности вмешательства в этот спор”, — добавляет Сину.
Вице-канцлер Министерства окружающей среды Маргит Мартинсон говорит, что розарий является популярным туристическим объектом. ”Безусловно, государство не заинтересовано в том, чтобы он оказался поврежден. Именно поэтому мы общаемся с волостью и пытаемся найти проблеме решение, подходящее всем”, — говорит она.
Решением проблемы могло бы стать приобретение земли волостной управой, но волость такого желания не высказывала.
”В течение этих пяти лет самоуправление не высказало желания получить эту землю в свои владения. Eesti Roos также не связывалась с нами для поиска решений. Вместо защиты саженцев владелец розария сосредоточился на развитии недвижимости, превратив часть принадлежащей ему земли в землю жилого назначения”, — отмечает Мартинсон.
Она говорит, что государство не может разрешить незаконно занимать землю и что один раз они уже пошли хозяйке навстречу, а поскольку волость не была заинтересована в приобретении участка, то государство было вынуждено выставить его на торги. ”Мы надеемся, что разумное решение найдется. И, конечно же, государство хочет сохранить эти красивые розы”, — говорит чиновник.