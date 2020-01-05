ФОТО | У пляжа Каларанд вырубили деревья. Там начнут строить фешенебельный район

Деревья срубили и сложили вместе. Местные жители, конечно, заметили происходящее, и тему обсуждают, например, в группе Каламая в Facebook. Есть те, кто считает, что можно было бы рубить меньше деревьев. В то же время есть и те, кто одобряет, что променад приводят в порядок и это были просто заросли.

Как мы писали в октябре, Nordecon AS и OÜ Kalaranna Kvartal, дочернее предприятие AS Pro Kapital Grupp, подписали соглашение на проектирование и строительство первых двух этапов квартала Каларанна. На территории, расположенной по адресу Таллинн, улица Каларанна, 8, будет возведено восемь зданий с 240 квартирами, коммерческими помещениями и подземной парковкой.

Just selline peaks arendus tulevikus välja nägema. Foto: erakogu