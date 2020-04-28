ФОТО | У баров и ресторанов Старого Таллинна появляются открытые террасы. Цены заметно снизились

В Старом Таллинне можно заметить, что кафе и рестораны активно ведут подготовку к началу теплого сезона.

Если год назад некоторые наиболее смелые торговцы просили с туристов за поллитра Saku Originaal или другого обычного "народного" пива почти 10 евро, то нынешний кризис умерил аппетиты рестораторов и вынудил скорректировать ценники.

Заведения стараются привлечь посетителей дешевыми блинчиками, коктейлями и вином. Некоторые рестораны просто заклеили в меню старые цены.

Смотрите на фотографиях галереи, насколько упали цены!

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