28.04.2020, 08:01

ФОТО | У баров и ресторанов Старого Таллинна появляются открытые террасы. Цены заметно снизились

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ФОТО | У баров и ресторанов Старого Таллинна появляются открытые террасы. Цены заметно снизились
Andres Putting

Если обычно на террасах баров и ресторанов Старого Таллинна с первым весенним теплом появлялись многочисленные туристы, то в этом году картина совершенно другая. Многие рестораны изменили цены - дни, когда поллитровая кружка пива стоила почти 10 евро, прошли.

В Старом Таллинне можно заметить, что кафе и рестораны активно ведут подготовку к началу теплого сезона.

Если год назад некоторые наиболее смелые торговцы просили с туристов за поллитра Saku Originaal или другого обычного "народного" пива почти 10 евро, то нынешний кризис умерил аппетиты рестораторов и вынудил скорректировать ценники.

Заведения стараются привлечь посетителей дешевыми блинчиками, коктейлями и вином. Некоторые рестораны просто заклеили в меню старые цены.

Смотрите на фотографиях галереи, насколько упали цены!

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