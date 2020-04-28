ФОТО | У баров и ресторанов Старого Таллинна появляются открытые террасы. Цены заметно снизились(4)
Если обычно на террасах баров и ресторанов Старого Таллинна с первым весенним теплом появлялись многочисленные туристы, то в этом году картина совершенно другая. Многие рестораны изменили цены - дни, когда поллитровая кружка пива стоила почти 10 евро, прошли.
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