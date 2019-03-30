ФОТО: Тройная камера?! СМИ опубликовали первые чертежи iPhone XI
Первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения опубликовал портал Slashleaks.
Первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения опубликовал портал Slashleaks.
Согласно изображению, новый iPhone будет обладать тройным модулем для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой. Сам гаджет будет аналогичной с предыдущими моделями формы со скругленными краями.
Портал Techradar отметил, что официальных данных о внешнем виде iPhone XI пока нет, но появившаяся информация подтверждает сведения предыдущих утечек.
Ранее, в январе этого года, пользователь OnLeaks в Twitter представил дизайн новой модели гаджета.
Так, он раскрыл информацию, что новая модель будет обладать тройной камерой с дополнительным датчиком, кольцевой вспышкой вокруг среднего датчика и функцией горизонтального выравнивания.
Well well well... New report suggests that #Apple may finally have picked the first #iPhoneXI prototype I revealed in January... Wait & See... pic.twitter.com/HUerkXufuX— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 15, 2019
Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy... 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKr— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 28, 2019
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