ФОТО: Тройная камера?! СМИ опубликовали первые чертежи iPhone XI

Согласно изображению, новый iPhone будет обладать тройным модулем для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой. Сам гаджет будет аналогичной с предыдущими моделями формы со скругленными краями.

Портал Techradar отметил, что официальных данных о внешнем виде iPhone XI пока нет, но появившаяся информация подтверждает сведения предыдущих утечек.

Ранее, в январе этого года, пользователь OnLeaks в Twitter представил дизайн новой модели гаджета.

Так, он раскрыл информацию, что новая модель будет обладать тройной камерой с дополнительным датчиком, кольцевой вспышкой вокруг среднего датчика и функцией горизонтального выравнивания.

Well well well... New report suggests that #Apple may finally have picked the first #iPhoneXI prototype I revealed in January... Wait & See... pic.twitter.com/HUerkXufuX