ФОТО | Тощие коровы и мертвые телята. Зоозащитники и местные жители шокированы фермой в Ляэне-Вирумаа

Ветеринарно-пищевой департамент провел в хозяйстве проверку, но существенных нарушений не выявил. Утверждается, что в ночь перед рейдом владелец привел все в более или менее нормальный вид, поэтому ничего ужасного чиновники не обнаружили.
Представитель департамента Кая Вайнула сказала, что животные находились в нормальном состоянии, были здоровыми и двигались, ”хотя и могли бы быть немного упитаннее”.
”Заводчику были даны предписания относительно того, что он должен сделать. Мы проследим, чтобы он их выполнил”, — сообщила чиновник.
Сам владелец сказал изданию, что департамент побывал на месте и должен составить протокол, в котором будет отображено реальное положение дел. ”Корма у нас хватает. Мы вместе с ветслужбной проверили и по их оценке, корма хватает”, — сообщил Таркусеп. Он сказал, что сейчас работает в хлеву и один и серьезно задумывается над тем, чтобы свернуть деятельность.
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