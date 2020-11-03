03.11.2020, 13:16

ФОТО | Тощие коровы и мертвые телята. Зоозащитники и местные жители шокированы фермой в Ляэне-Вирумаа

осторожно, снимки могут шокировать!
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Assamalla, Luha lauda alatoidetud lehmad
Assamalla, Luha lauda alatoidetud lehmadFoto: Argo Ingver

Защитники животных неоднократно обращались к преставителям власти, чтобы те навели порядок в действующем в Ляэне-Вирумаа хозяйстве Луха, пишет Maaleht.

Зоозащитники говорят, что условия в хлеву, где содержатся коровы, ужасные. Повсюду лежат умершие животные, навоз не убирается, коровы не доятся.

Eestimaa Loomakaitse Liit

Владельцем животных является молодой фермер Таури Таркусеп. По мнению местных, мужчина просто не рассчитал силы, когда завел себе стадо на 70 голов.

Eestimaa Loomakaitse Liit
Eestimaa Loomakaitse Liit
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Ветеринарно-пищевой департамент провел в хозяйстве проверку, но существенных нарушений не выявил. Утверждается, что в ночь перед рейдом владелец привел все в более или менее нормальный вид, поэтому ничего ужасного чиновники не обнаружили.

Представитель департамента Кая Вайнула сказала, что животные находились в нормальном состоянии, были здоровыми и двигались, ”хотя и могли бы быть немного упитаннее”.

”Заводчику были даны предписания относительно того, что он должен сделать. Мы проследим, чтобы он их выполнил”, — сообщила чиновник.

Сам владелец сказал изданию, что департамент побывал на месте и должен составить протокол, в котором будет отображено реальное положение дел. ”Корма у нас хватает. Мы вместе с ветслужбной проверили и по их оценке, корма хватает”, — сообщил Таркусеп. Он сказал, что сейчас работает в хлеву и один и серьезно задумывается над тем, чтобы свернуть деятельность.

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