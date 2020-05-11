11.05.2020, 11:46

ФОТО | Торговый центр Ülemiste вновь открылся! Изголодавшиеся по шопингу таллиннцы уже вовсю закупаются!

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EST 21
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Taasavatud Ülemiste keskus Foto: Jaanus Lensment

Начиная с сегодняшнего дня в торговом центре Ülemiste вновь работает большинство из приблизительно 230 магазинов, пунктов обслуживания и ресторанов, расположенных в торговом центре. Сразу после открытия в торговый центр хлынули жители Таллинна, изголодавшиеся по шопингу.

По-прежнему останутся закрытыми развлекательные досуговые заведения для детей и взрослых, например, кинотеатр Apollo, развлекательный центр O’Learys, а также игровые комнаты Trampolino и Lennumaa.

Руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс приветствовал решение правительства об открытии торговых центров и подтвердил, что торговый центр принял дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения вируса. Так, например, торговый центр нанял дополнительных охранников, которые будут следить за тем, чтобы в торговом центре не скапливались группы людей, а также на начальном этапе будут закрыты публичные зоны отдыха. По-прежнему особое внимание будут обращать на очистку и дезинфекцию различных контактных поверхностей. Кроме того, для посетителей обеспечат возможности дезинфекции рук возле входов и в туалетах.

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”Открытие торговых центров является важным шагом, направленным на восстановление привычного ритма жизни, но только общими усилиями общества мы сможем одержать полную победу над вирусом. Для того, чтобы все могли совершать покупки безопасно, мы в магазинах приняли ряд дополнительных мер безопасности, а также обращаемся к магазинам с просьбой на начальном этапе проводить рекламные кампании только в электронных магазинах и воздерживаться от проведения презентаций товаров. При появлении симптомов заболевания продавцы и работники торгового центра должны оставаться дома, а в прочее время рекомендуется носить защитную маску”, — отметил он.

Пярнитс подчеркивает, что от посетителей ожидают тоже ответственного поведения и соблюдения правила ”2+2”. ”Рекомендуем продумывать свои покупки перед посещением магазина и смело пользоваться доступными в торговом центре средствами дезинфекции. Обеспечивая свою собственную безопасность, вы также обеспечиваете и безопасность окружающих. И, что самое важное, мы должны обращать на свое здоровье и здоровье других людей гораздо больше внимания, чем когда-либо ранее, и это означает, что при появлении симптомов заболевания следует отложить свои покупки и остаться дома”, — добавил Пярнитс.

Ношение защитной маски не является обязательным для посетителей, но все же рекомендуется, либо при посещении магазинов можно накрыть рот и нос прочим удобным способом.

В течение первого месяца время работы магазинов будет отличаться от обычного, и в первые недели могут иметь место нерегулярные часы работы, что обусловлено вызовами, возникающими в период запуска торгового центра. Торговый центр просит посетителей относиться с пониманием в это время.

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