ФОТО: Торговый центр Ülemiste прошел тщательную реновацию и готов к открытию

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Shot by Marek Metslaid foto: Marek Metslaid

13 июня распахнет свои двери обновленный торговый центр Ülemiste keskus. Там теперь появится сеть кинотеатров Apollo, центр развлечений O'Learys, спортивный центр People Fitness, батутный комплекс и многое другое.