ФОТО | Торговый центр Kristiine теперь не узнать! От старого облика не осталось и следа

Продуктовая улица Kristiine Road будет включать себя и долгожданный ресторан KFC. На фасад торгового центра уже установили новую вывеску. Смотрите, какой теперь новый облик Kristiine!

На сегодняшний день площадь торгового центра Kristiine составляет 53 000 квадратных метра, количество различных торговых точек и центров обслуживания достигает 170. Самый крупные арендаторы торгового центра — Prisma, O’Learys и LPP grupp (Reserved, House, Sinday и Cropp) и Jysk. В день торговый центр посещает порядка 20 000 человек.