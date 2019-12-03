ФОТО: Торговая сеть Maxima открыла в Эстонии 82-й магазин

Во вторник, 3 декабря, торговая сеть Maxima открыла уже второй отремонтированный магазин в Тарту: магазин шаговой доступности на улице Ильматсалу. Общее число магазинов розничной сети, которая в этом году инвестирует в ремонт имеющихся и строительство новых магазинов около восьми миллионов евро, выросло в Эстонии до 82.
Торговая площадь обновленного магазина шаговой доступности Maxima X (Ильматсалу, 11, Тарту) составляет 735 м2, в ассортимент продуктов питания и товаров первой необходимости входит почти 11 000 наименований в 73 товарных категориях. В магазине помимо обычных касс также имеется пять касс самообслуживания, в одной из которых можно расплачиваться наличными.
Бытовые помещения и комнаты отдыха тоже были полностью перестроены для удобства использования: раньше они были расположены в углу торгового зала.
В текущем году Maxima инвестирует в обновление своей сети магазинов и открытие новых магазинов почти 8 миллионов евро. В этом году были обновлены действующие магазины в Тарту, в таллиннском районе Ласнамяэ, в Нарве и Хаапсалу. Кроме этого, в Таллинне было открыто два новых магазина. Открытия дожидаются еще три новых магазина в Таллинне.
В розничную сеть Maxima входит 82 магазина, из которых 56 – это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 – супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и один комфортный магазин формата Express, а также онлайн-магазин торговой марки Barbora. В Maxima Eesti работает 3700 человек
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