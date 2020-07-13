ФОТО | Топливо на автозаправках Таллинна подорожало

В конце апреля, за день до снижения акциза, цена дизельного топлива упала до 0,999 за литр. До падения на крупных автозаправках дизель стоил 1,239 евро за литр.

В начале июня член правления Alexela Алан Вахт сказал, что цены в Эстонии были невысокими и влияние роста цен на мировом рынке мы ощутим с определенным опозданием.

На прошлой неделе он сказал ERR, что закупочная стоимость сильно выросла и пока цены на прежнем уровне удерживались за счет конкуренции местных автозаправок.