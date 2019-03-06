06.03.2019, 18:20
ФОТО: Топ-10 самых популярных автомобилей 2018 года в мире
Британское агентство JATO Dynamics опубликовало список самых популярных автомобилей в 2018 г. на мировом рынке.
Британское агентство JATO Dynamics опубликовало список самых популярных автомобилей в 2018 г. на мировом рынке.
Как пишет Вести.Экономика, по данным JATO Dynamics, в 2018 г. в общемировом масштабе было продано 86,01 млн новых легковушек и легких коммерческих автомобилей – на 420 тыс. меньше, чем годом ранее (-0,5%).
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