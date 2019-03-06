06.03.2019, 18:20

ФОТО: Топ-10 самых популярных автомобилей 2018 года в мире


rus.delfi.ee
EST
10. Honda HR-V/XR-V
ФОТО: Топ-10 самых популярных автомобилей 2018 года в мире
Foto: AFP/SCANPIX

Британское агентство JATO Dynamics опубликовало список самых популярных автомобилей в 2018 г. на мировом рынке.

Как пишет Вести.Экономика, по данным JATO Dynamics, в 2018 г. в общемировом масштабе было продано 86,01 млн новых легковушек и легких коммерческих автомобилей – на 420 тыс. меньше, чем годом ранее (-0,5%).

Ниже расскажем о 10 самых популярных автомобилях в мире за 2018 г.

10. Honda HR-V/XR-V
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