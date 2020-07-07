ФОТО | Тонны гнилой клубники на полях. Производители: с нами уже связалось правительство насчет компенсаций

Член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс сообщила, что с ними уже связался представитель правительства и спросил, можно ли как-то компенсировать причиненный ущерб.

По ее словам, в ближайшее время они попробуют подсчитать сумму ущерба с помощью независимого консультанта, но уже сейчас видно, что у большинства производителей испортилось 75-80% урожая.

От ожидаемого дохода не будет получено где-то 70%. Многие предприниматели уже думают о том, чтобы объявить себя банкротом, говорит Лиллеметс.

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) заявил, что правительство все сделало правильно и не должно извиняться перед производителями клубники за то, что вовремя не пустили в страну рабочую силу.

Элке Лиллеметс добавила, что производители клубники и не ждут извинений от Хельме, потому что прекрасно видели его отношение к их проблемам на протяжении месяцев.