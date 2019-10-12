12.10.2019, 17:50
ФОТО | Титула предприятия года удостоилась фирма, которая привлекла в Эстонию более 200 млн евро
На вручении наград "Лучшие предприятия Эстонии 2019" титул предприятия года достался деревообрабатывающему заводу AS Estonian Cell из Кунда.
AS Estonian Cell в этом году привлекло в Эстонию более 200 млн евро иностранных инвестиций. На заводе Estonian Cell в Кунда работает 89 человек.
Estonian Cell также получила звание иностранного инвестора года. Владеет предприятием австрийский концерн Heinzel Group.
Титул молодого предпринимателя и награду в 5000 евро получил один из основателей Ampler Bikes Ардо Каурит.
Также удостоились премий следующие предприятия:
- инноватор года — SK ID Solutions AS
- экспортер года — Cleveron AS
- семейное предприятие года — OÜ T-Tammer
- внедритель дизайна года — Evocon OÜ
- иностранный инвестор года — Estonian Cell AS
- самое конкурентоспособное крупное предприятие — Merko Ehitus AS
- самое конкурентоспособное малое или среднее предприятие — CM Tallinn AS
- самое конкурентоспособное микропредприятие — Intelligentne Grupp OÜ
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