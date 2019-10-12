12.10.2019, 17:50

ФОТО | Титула предприятия года удостоилась фирма, которая привлекла в Эстонию более 200 млн евро

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rus.delfi.ee
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Foto: Scanpix

На вручении наград "Лучшие предприятия Эстонии 2019" титул предприятия года достался деревообрабатывающему заводу AS Estonian Cell из Кунда.

AS Estonian Cell в этом году привлекло в Эстонию более 200 млн евро иностранных инвестиций. На заводе Estonian Cell в Кунда работает 89 человек.

Estonian Cell также получила звание иностранного инвестора года. Владеет предприятием австрийский концерн Heinzel Group.

Титул молодого предпринимателя и награду в 5000 евро получил один из основателей Ampler Bikes Ардо Каурит.

Также удостоились премий следующие предприятия:

  • инноватор года — SK ID Solutions AS
  • экспортер года — Cleveron AS
  • семейное предприятие года — OÜ T-Tammer
  • внедритель дизайна года — Evocon OÜ
  • иностранный инвестор года — Estonian Cell AS
  • самое конкурентоспособное крупное предприятие — Merko Ehitus AS
  • самое конкурентоспособное малое или среднее предприятие — CM Tallinn AS
  • самое конкурентоспособное микропредприятие — Intelligentne Grupp OÜ
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