ФОТО | Титула предприятия года удостоилась фирма, которая привлекла в Эстонию более 200 млн евро

AS Estonian Cell в этом году привлекло в Эстонию более 200 млн евро иностранных инвестиций. На заводе Estonian Cell в Кунда работает 89 человек.

Estonian Cell также получила звание иностранного инвестора года. Владеет предприятием австрийский концерн Heinzel Group.

Титул молодого предпринимателя и награду в 5000 евро получил один из основателей Ampler Bikes Ардо Каурит.

Также удостоились премий следующие предприятия: