ФОТО | Теплая булка в Таллинне стала дефицитом? Смотрите, какую очередь готовы стоять люди!

По словам пекарей, желающих купить свежевыпеченный товар больше, чем они успевают выдавать. В позапрошлое воскресенье за булкой пришли примерно 600 человек, последним 50 она не досталась.

Цены здесь в пределах от 2 до 4 евро. Когда двери в полдень открыли, то на улице уже выстроилась длинная очередь.