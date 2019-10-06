06.10.2019, 14:21

ФОТО | Теплая булка в Таллинне стала дефицитом? Смотрите, какую очередь готовы стоять люди!

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rus.delfi.ee
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Saiakohvik Põhjala tehases Foto: Andres Putting

Сегодня в помещениях заводе Põhjala в Копли уже в восьмой раз провели Saiakohvik (Булочное кафе). Судя по очереди, теплая и свежая булка стала дефицитным товаром.

По словам пекарей, желающих купить свежевыпеченный товар больше, чем они успевают выдавать. В позапрошлое воскресенье за булкой пришли примерно 600 человек, последним 50 она не досталась.

Цены здесь в пределах от 2 до 4 евро. Когда двери в полдень открыли, то на улице уже выстроилась длинная очередь.

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