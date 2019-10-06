06.10.2019, 14:21
ФОТО | Теплая булка в Таллинне стала дефицитом? Смотрите, какую очередь готовы стоять люди!(25)
Сегодня в помещениях заводе Põhjala в Копли уже в восьмой раз провели Saiakohvik (Булочное кафе). Судя по очереди, теплая и свежая булка стала дефицитным товаром.
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