ФОТО | Telia откроет инновационные представительства самообслуживания в небольших населенных пунктах

По словам Катре Лийберг, руководителя отдела продаж и обслуживания Telia Eesti, представительства самообслуживания, или ”капсулы”, созданы для работы в регионах, где у Telia сегодня нет представительств, но клиенты регулярно желают менять свои устройства или удобно получать заказанные товары.

”Мы давно искали возможность восстановить наше присутствие в небольших городах и поселках по всей Эстонии. Региональная сеть пунктов обслуживания очень важна с социальной точки зрения, но, к сожалению, используемые до сих пор решения не были коммерчески жизнеспособными. В то же время, как эстонское предприятие, мы хотим внести свой вклад в развитие общества. Мы считаем, что инновационное решение поможет нам улучшить региональную доступность услуг и поддержки, одновременно повысив навыки людей в использовании цифровых решений. Представительства самообслуживания или, как мы сами их называем, ”капсулы” — это наш способ решения структурных проблем инновационным и устойчивым способом”, — сказала Лийберг.

Представительство самообслуживания, созданное в сотрудничестве Telia и Cleveron, представляет собой уникальное в мире решение, в основе которого лежит инновационный посылочный автомат Cleveron. Клиент, который входит в капсулу, может связаться с консультантом центра обслуживания Telia с помощью большого сенсорного экрана. С помощью интегрированного платежного решения можно оплатить товар, а затем с помощью полученного кода сразу же забрать необходимые устройства. Из заранее наполненного посылочного робота можно получить дигибокс, роутер, SIM-карту или, например, телефон.

Telia

В перспективе планируется полностью автоматизировать представительство самообслуживания. ”В ближайшее время в представительстве самообслуживания клиент сможет заключать договоры общаясь с консультантом посредством видеосвязи и сразу же получать необходимые товары. Когда клиент покупает или арендует устройство, посылочный робот Cleveron выдает необходимый продукт при поддержке обслуживающего сотрудника. В будущем планируется за счет автоматизации сделать представительство еще более независимым, чтобы клиенты могли круглосуточно получать помощь за счет решения Cleveron и нашей системы самообслуживания”, — сказала Лийберг.