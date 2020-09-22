ФОТО | Telia откроет инновационные представительства самообслуживания в небольших населенных пунктах

Telia в сотрудничестве с вильяндиским технологическим предприятием Cleveron начинает тестирование представительств самообслуживания, чтобы улучшить доступность услуг в различных регионах Эстонии. Первое подобное представительство появится в ноябре в Рапла.
По словам Катре Лийберг, руководителя отдела продаж и обслуживания Telia Eesti, представительства самообслуживания, или ”капсулы”, созданы для работы в регионах, где у Telia сегодня нет представительств, но клиенты регулярно желают менять свои устройства или удобно получать заказанные товары.
”Мы давно искали возможность восстановить наше присутствие в небольших городах и поселках по всей Эстонии. Региональная сеть пунктов обслуживания очень важна с социальной точки зрения, но, к сожалению, используемые до сих пор решения не были коммерчески жизнеспособными. В то же время, как эстонское предприятие, мы хотим внести свой вклад в развитие общества. Мы считаем, что инновационное решение поможет нам улучшить региональную доступность услуг и поддержки, одновременно повысив навыки людей в использовании цифровых решений. Представительства самообслуживания или, как мы сами их называем, ”капсулы” — это наш способ решения структурных проблем инновационным и устойчивым способом”, — сказала Лийберг.
Представительство самообслуживания, созданное в сотрудничестве Telia и Cleveron, представляет собой уникальное в мире решение, в основе которого лежит инновационный посылочный автомат Cleveron. Клиент, который входит в капсулу, может связаться с консультантом центра обслуживания Telia с помощью большого сенсорного экрана. С помощью интегрированного платежного решения можно оплатить товар, а затем с помощью полученного кода сразу же забрать необходимые устройства. Из заранее наполненного посылочного робота можно получить дигибокс, роутер, SIM-карту или, например, телефон.
В перспективе планируется полностью автоматизировать представительство самообслуживания. ”В ближайшее время в представительстве самообслуживания клиент сможет заключать договоры общаясь с консультантом посредством видеосвязи и сразу же получать необходимые товары. Когда клиент покупает или арендует устройство, посылочный робот Cleveron выдает необходимый продукт при поддержке обслуживающего сотрудника. В будущем планируется за счет автоматизации сделать представительство еще более независимым, чтобы клиенты могли круглосуточно получать помощь за счет решения Cleveron и нашей системы самообслуживания”, — сказала Лийберг.
По словам руководителя проектов Cleveron Арти Кютта, пришло время изменить представление о том, что посылочный робот годится только для посылок. ”Посылочный робот в действительности является решением для доставки товаров, и такими товарами могут быть любые объекты. Мы создали для роботов отдельный экран самообслуживания, что помогает расширить возможности предложения различных услуг”.
Кютт отметил, что автономное представительство значительно рентабельнее, чем традиционное. Кроме того, автоматическое представительство может работать круглосуточно. ”Такой пункт самообслуживания также позволяет избегать контактов с людьми, что очень важно в нынешней ситуации. Для Cleveron также важно региональное развитие Эстонии, потому что жизнь не должна, да и не может концентрироваться исключительно в крупных центрах. Мы рады с помощью технологий помогать Telia доставлять необходимые услуги туда, где их больше всего не хватает”, — добавил Кютт.
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