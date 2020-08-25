ФОТО | Таллинн презентовал новые газовые автобусы
Сегодня, 25 августа, в 12.00 в портовом городке Ноблесснера Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) представила новые экологичные автобусы, работающие на сжатом газе.
Сегодня, 25 августа, в 12.00 в портовом городке Ноблесснера Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) представила новые экологичные автобусы, работающие на сжатом газе.
Новые автобусы начнут курсировать по городу уже с сегодняшнего дня, а к концу года на улицах столицы будет уже 100 автобусов, работающих на биогазе.
В мероприятии приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и председатель правления TLT AS Денис Бородич.
Закупка новых газовых автобусов — часть стратегической цели заменить к 2025 году все нынешние дизельные автобусы на более экологичные и современные. В стандартную комплектацию новых автобусов входит кондиционер, USB-разъемы и камеры наблюдения. Это важный шаг в стремлении Таллинна стать обладателем титула ”Зеленая столица Европы 2022”.
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