ФОТО | Таллинн презентовал новые газовые автобусы
Сегодня, 25 августа, в 12.00 в портовом городке Ноблесснера Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) представила новые экологичные автобусы, работающие на сжатом газе.
Сегодня, 25 августа, в 12.00 в портовом городке Ноблесснера Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) представила новые экологичные автобусы, работающие на сжатом газе.
Новые автобусы начнут курсировать по городу уже с сегодняшнего дня, а к концу года на улицах столицы будет уже 100 автобусов, работающих на биогазе.
В мероприятии приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и председатель правления TLT AS Денис Бородич.
Закупка новых газовых автобусов — часть стратегической цели заменить к 2025 году все нынешние дизельные автобусы на более экологичные и современные. В стандартную комплектацию новых автобусов входит кондиционер, USB-разъемы и камеры наблюдения. Это важный шаг в стремлении Таллинна стать обладателем титула ”Зеленая столица Европы 2022”.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Фабрисиу Вердум оскорбил Емельяненко, назвав "сынком"
Погибшая девочка была знакома со своими 12-летними убийцами
Молодежь хочет быть не только блогерами, но и таксистами
Инфекционист оценил риск повторного заражения коронавирусом