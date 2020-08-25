ФОТО | Таллинн презентовал новые газовые автобусы

Новые автобусы начнут курсировать по городу уже с сегодняшнего дня, а к концу года на улицах столицы будет уже 100 автобусов, работающих на биогазе.

В мероприятии приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и председатель правления TLT AS Денис Бородич.

Закупка новых газовых автобусов — часть стратегической цели заменить к 2025 году все нынешние дизельные автобусы на более экологичные и современные. В стандартную комплектацию новых автобусов входит кондиционер, USB-разъемы и камеры наблюдения. Это важный шаг в стремлении Таллинна стать обладателем титула ”Зеленая столица Европы 2022”.