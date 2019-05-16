ФОТО: Таблички в Maxima снова выявили недостаточное знание работниками эстонского языка

Глава коммуникационной службы Maxima Марит Лийк сказала, что данные указатели будут скорректированы так быстро, как это возможно.

”Благодарим за то, что обратили внимание. Призываем клиентов и не бояться и сообщать о подобных расхождениях напрямую нам. Маркетинговый отдел Maxima делает все возможное, чтобы такие ошибки не повторялись”.

Подобные проблемы имели место и ранее. Так, прошлым летом у кассы самообслуживания магазина Maxima в столичном районе Ыйсмяэ была установлена табличка, которая на двух языках сообщала о том, что расплачиваться можно только банковской картой. На русском фраза была написана правильно, а вот на эстонском с ошибками, что не осталось незамеченным некоторыми клиентами магазина.

Тогдашний директор по торговле Maxima Марко Пыдер похвалил работника за идею по быстрому донесению до клиентов информации, но признал, что на языковую корректность, действительно, не обратили внимания.

Пыдер подчеркнул, что фирма всячески содействует изучению своими работниками государственного языка и предлагает различные возможности, например, в виде клуба эстонского языка, курсов и прочего.

”Некоторые люди знают эстонский язык, некоторые — нет. Это нормально, что у кого-то на обучение уходит больше времени. Многое зависит и от мотивации самого человека”, — сказал Пыдер.