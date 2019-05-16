16.05.2019, 07:20

ФОТО: Таблички в Maxima снова выявили недостаточное знание работниками эстонского языка

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Таблички в Maxima снова выявили недостаточное знание работниками эстонского языка
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На прошлой неделе один из посетителей магазина Maxima в торговом центре Sõbrakeskus в Тарту заметил странная табличка, которая выдает недостаточный уровень владения государственным языком работника, который ее составлял.

Глава коммуникационной службы Maxima Марит Лийк сказала, что данные указатели будут скорректированы так быстро, как это возможно.

”Благодарим за то, что обратили внимание. Призываем клиентов и не бояться и сообщать о подобных расхождениях напрямую нам. Маркетинговый отдел Maxima делает все возможное, чтобы такие ошибки не повторялись”.
Подобные проблемы имели место и ранее. Так, прошлым летом у кассы самообслуживания магазина Maxima в столичном районе Ыйсмяэ была установлена табличка, которая на двух языках сообщала о том, что расплачиваться можно только банковской картой. На русском фраза была написана правильно, а вот на эстонском с ошибками, что не осталось незамеченным некоторыми клиентами магазина.

Тогдашний директор по торговле Maxima Марко Пыдер похвалил работника за идею по быстрому донесению до клиентов информации, но признал, что на языковую корректность, действительно, не обратили внимания.

Пыдер подчеркнул, что фирма всячески содействует изучению своими работниками государственного языка и предлагает различные возможности, например, в виде клуба эстонского языка, курсов и прочего.

”Некоторые люди знают эстонский язык, некоторые — нет. Это нормально, что у кого-то на обучение уходит больше времени. Многое зависит и от мотивации самого человека”, — сказал Пыдер.

В апреле Языковая инспекция обнародовала обзор за 2018 год, из которого следует, что из 458 проверенных работников сектора продаж и обслуживания 329 (72%) владели эстонским языком в недостаточной степени. Проверка проводилась в столичных магазинах Maxima (18 магазинов), Rimi (12 магазинов), Selver (3 магазина), Prisma, Maksimarket и Grossi.

Штрафы были выписаны одному работнику и два раза Maxima Eesti OÜ. ”В Maxima самыми большими проблемами является недостаток работников и постоянная их смена. Дополнительные проблемы вызывает и то, что Maxima и Rimi использует арендных рабочих из других стран, которые не владеют также русским или английским языком”, — значится в рапорте.

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