ФОТО: Свершилось! Смотрите, как открылся самый большой аутлет в странах Балтии

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Аутлет-городок между Ригой и Юрмалой — это комплекс магазинов, предлагающих потребителю коллекции одежды, обуви и аксессуаров минувшего сезона, а также коллекции, специально изготовленные для торговли в аутлетах. Главная отличительная черта торгового городка — постоянно действующие скидки — от 30 до 70 процентов.

Более подробно об аутлете можно прочитать ЗДЕСЬ.