15.08.2020, 20:40

ФОТО: Свершилось! Смотрите, как открылся самый большой аутлет в странах Балтии


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Jurmala Outlet Village avamine Foto: Ago Tammik

В пятницу, 14 августа, свои двери для посетителей открыл крупнейший в Балтии аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village, возведенный в Пиньках, между Ригой и Юрмалой.

Смотрите фотографии с открытия!

Аутлет-городок между Ригой и Юрмалой — это комплекс магазинов, предлагающих потребителю коллекции одежды, обуви и аксессуаров минувшего сезона, а также коллекции, специально изготовленные для торговли в аутлетах. Главная отличительная черта торгового городка — постоянно действующие скидки — от 30 до 70 процентов.

Более подробно об аутлете можно прочитать ЗДЕСЬ.

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