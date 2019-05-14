ФОТО: Суд над обвиняемым в налоговом мошенничестве Оливером Крууда длится много месяцев. Экс-глава Tere сильно не в духе

Судебный процесс начался с предварительных заседаний в феврале прошлого года и дошел до основных заседаний в феврале этого года, в последние четыре месяца прошло более десятка заседаний, пишет Ärileht. На нынешнем этапе продолжается допрос свидетелей, и в ближайшее время суд должен дойти до допроса самих обвиняемых.

Поскольку суд еще в начале февраля принял решение, которым решил ограничить освещение судебной саги в том, что касается ведения онлайн-блогов и публикации показаний свидетелей, соблюдение этого принципа судья Яника Каллин подчеркнула и на вчерашнем заседании, где состоялся допрос одного свидетеля. Свидетелей по этому делу десятки.

На вчерашнем заседании присутствовали и сами обвиняемые. Крууда, который несколько месяцев назад еще сравнительно оптимистично относился к своим шансам, бросался в глаза своим хмурым видом. Во время одной из пауз в заседании он поинтересовался у находившегося на мест журналиста Ärileht, какая враждебная по отношению к нему статья теперь родится в качестве освещения заседания.