ФОТО: Суд над обвиняемым в налоговом мошенничестве Оливером Крууда длится много месяцев. Экс-глава Tere сильно не в духе

В Таллиннском доме суда Харьюского уездного суда вчера продолжилось рассмотрение дела, в котором бывший руководитель молочного производства Оливер Крууда вместе с бывшими коллегами обвиняется в налоговом мошенничестве. Несколько месяцев интенсивной судебной тяжбы наложили отпечаток и на настроение бывшего молочного промышленника, который во время одной из пауз в заседании поругался с журналистом Ärileht.
Судебный процесс начался с предварительных заседаний в феврале прошлого года и дошел до основных заседаний в феврале этого года, в последние четыре месяца прошло более десятка заседаний, пишет Ärileht. На нынешнем этапе продолжается допрос свидетелей, и в ближайшее время суд должен дойти до допроса самих обвиняемых.
Поскольку суд еще в начале февраля принял решение, которым решил ограничить освещение судебной саги в том, что касается ведения онлайн-блогов и публикации показаний свидетелей, соблюдение этого принципа судья Яника Каллин подчеркнула и на вчерашнем заседании, где состоялся допрос одного свидетеля. Свидетелей по этому делу десятки.
На вчерашнем заседании присутствовали и сами обвиняемые. Крууда, который несколько месяцев назад еще сравнительно оптимистично относился к своим шансам, бросался в глаза своим хмурым видом. Во время одной из пауз в заседании он поинтересовался у находившегося на мест журналиста Ärileht, какая враждебная по отношению к нему статья теперь родится в качестве освещения заседания.
Также Крууда не давало покоя, как осенью 2016 года он был отстранен от руководства Tere и считал освещавших тогдашнюю смену власти журналистов (прежде всего автора статьи Сийри Лийва — прим. ред.) ответственными за то, что Tere забрали у него. Бывший молочный промышленник назвал произошедшее в Tere осенью 2016 года "вражеским захватом". Также Крууда упрекал журналиста в том, как СМИ после его отстранения больше ничего не пишут о молочном производстве Tere.