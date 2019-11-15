ФОТО | Stockmann и повара Bocuse d'Or открыли обновленный продуктовый отдел

”Мы создаем среду, которая вдохновляет на развитие важных отношений. Еда — это то, что каждый вечер объединяет за столом всю семью, позволяет порадовать гостей и помогает строить хорошие отношения с коллегами”, — привела примеры Юханди.

Fotod: Kalev Lilleorg

В обновленном продуктовом отделе продается более 15 000 различных товаров. Фаворитами посетителей являются мясные и рыбные продукты Stockmann Delikatess, а также изысканные салаты и готовые блюда. Полностью обновлены также были прилавки с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, где предлагается широкий выбор продукции лучших производителей и собственные приготовленные на месте товары Stockmann.

На эксклюзивном мероприятии представлявшие Эстонию на престижнейшем всемирном кулинарном конкурсе Bocuse d'Or повара-мастера Владислав Дьячук, Хейди Пиннак и Павел Гурьянов предлагали широкий выбор лучших блюд Stockmann Delikatess.

На мероприятии предлагали более 200 продуктов, среди прочего, например: салат из мускатной тыквы с картофелем Блу Конго и дрессингом с пряными травами; артишоки и патиссоны; королевские креветки в попкорне; нежный паштет из утиной печени и тартар из сига с фирменным хлебом Stockmann.

Fotod: Kalev Lilleorg

В продуктовом отделе Stockmann работают 140 человек, причем более половины сотрудников обладают стажем свыше 10 лет. Ежедневно легендарный отдел посещает в среднем 4000 клиентов.

Открытый в 1997 году продуктовый отдел Stockmann был первым в Эстонии — и долгие годы единственным — продуктовым магазином с ассортиментом настолько высокого уровня. Легендарный магазин и сегодня поддерживает высокое качество и предлагает своеобразный выбор готовой еды и ингредиентов.

Компания Stockmann AS является частью специализирующего на розничной торговле финского концерна Stockmann Group. Начавший деятельность в Эстонии в 1993 году универмаг Stockmann предлагает широкий ассортимент качественных торговых марок в категориях модных товаров, товаров для красоты и для дома, а также продуктов питания.