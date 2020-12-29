29.12.2020, 19:22

ФОТО | Спецрейсом Nordica из Лондона в Таллинн вывезли оказавшихся в западне жителей Эстонии

 (3)
EST
Galerii: 14 pilti
Erilend Ühendkuningriigist Foto: Kiur Kaasik

Сегодня во второй половине дня, в 15.38, в Таллинн прибыл чартер Nordica из Лондона, который доставил в Эстонию жителей страны, оказавшихся в Великобритании в сложном положении из-за введенного запрета на авиасообщение.

Напомним, что в связи с распространением в Великобритании нового более заразного штамма COVID-19 правительство Эстонии 20 декабря ввело до конца года запрет на аваисообщение с Британией.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: