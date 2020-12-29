ФОТО | Спецрейсом Nordica из Лондона в Таллинн вывезли оказавшихся в западне жителей Эстонии

Сегодня во второй половине дня, в 15.38, в Таллинн прибыл чартер Nordica из Лондона, который доставил в Эстонию жителей страны, оказавшихся в Великобритании в сложном положении из-за введенного запрета на авиасообщение.
Напомним, что в связи с распространением в Великобритании нового более заразного штамма COVID-19 правительство Эстонии 20 декабря ввело до конца года запрет на аваисообщение с Британией.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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