ФОТО | Со слезами на глазах. Атмосфера на пароме Таллинн-Хельсинки удручает(66)
Правительство Финляндии решило со среды закрыть государственные границы. Пассажиры парома, вышедшего сегодня в 13:30 из Таллинна, кажутся подавленными.
Правительство Финляндии решило со среды закрыть государственные границы. Пассажиры парома, вышедшего сегодня в 13:30 из Таллинна, кажутся подавленными.
Пожелавшая остаться анонимной женщина рассказала, что работает в Финляндии уборщицей. ”Я должна ехать, иначе останусь без работы. Решение о закрытии границ было совершенно необоснованным. Лучше бы они проводили более масштабное тестирование или сделали тестирование обязательным”, — рассуждает она со слезами на глазах. В Эстонии у женщины остается дочь и внук.
”Моя родина — Эстония, но если я хочу, чтобы у меня на столе был хлеб, я должна ехать”, — добавляет она.
Как мы уже писали ранее, решение Финляндии ввести жесткие ограничения повергло в шок тысячи жителей Эстонии.
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