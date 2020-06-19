19.06.2020, 18:05
ФОТО | Смотрите, сколько стоят на рынке местные овощи и ягоды! Эстонская клубника все еще дорогая(1)
Kasulik побывал на Центральном и Ныммеском рынке в Таллинне и запечатлел там цены местных продуктов садоводства. Стоимость клубники по-прежнему остается выше 10 евро за килограмм. Смотрите цены на рынке в галерее!
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