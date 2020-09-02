02.09.2020, 12:50
ФОТО | Смотрите, сколько сейчас стоят на рынке свежие овощи, фрукты и грибы(7)
Вот и осень наступила и, конечно же, это отразилось и на прилавках на рынке — в продажу поступили грибы, бобы, сливы и различные заготовки. Смотрите, какие цены сейчас на рынке в Нымме!
Экс-партнер Фургала заключил соглашение со следствием
Вот что бывает, когда пришел за покупками без маски - драка в РК
Львицы убили спасшего их много лет назад хозяина
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось