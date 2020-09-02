ФОТО | Смотрите, сколько сейчас стоят на рынке свежие овощи, фрукты и грибы

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Hinnad ja kaubad Nõmme turul 01.09.2020 Foto: Jaanus Lensment

Вот и осень наступила и, конечно же, это отразилось и на прилавках на рынке — в продажу поступили грибы, бобы, сливы и различные заготовки. Смотрите, какие цены сейчас на рынке в Нымме!