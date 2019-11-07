ФОТО: Смотрите, каким может в будущем стать центр Таллинна!

Завтра экспертная комиссия объявит победителя конкурса архитектурных проектов для строительства торгового и бизнес-квартала Rävala Galerii.
Площадь квартала составит 70 000 м2 и расположится он на территории между Рявала и Эстония пст. 15 000 — 20 000 м2 займет подземная часть квартала.
Смотрите, какие проекты участвуют в конкурсе!
«Загитову рано списывать». Мнение Светланы Хоркиной
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой
Полиция Алматы обратилась к водителям
Какой Малкин предатель? Он что, с флагом США пошел против русских