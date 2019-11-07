ФОТО: Смотрите, каким может в будущем стать центр Таллинна!

Площадь квартала составит 70 000 м2 и расположится он на территории между Рявала и Эстония пст. 15 000 — 20 000 м2 займет подземная часть квартала.

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Arhitekt 11 .

KOKO arhitektid