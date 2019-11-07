07.11.2019, 13:31

ФОТО: Смотрите, каким может в будущем стать центр Таллинна!

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ФОТО: Смотрите, каким может в будущем стать центр Таллинна!
Martin AuninFoto: Allianss Arhitektid, Arhitekt 11, KOKO arhitektid ja Martin Aunin

Завтра экспертная комиссия объявит победителя конкурса архитектурных проектов для строительства торгового и бизнес-квартала Rävala Galerii.

Площадь квартала составит 70 000 м2 и расположится он на территории между Рявала и Эстония пст. 15 000 — 20 000 м2 займет подземная часть квартала.

Смотрите, какие проекты участвуют в конкурсе!

Arhitekt 11 .
KOKO arhitektid
Allianss Arhitektid
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