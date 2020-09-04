ФОТО | Смотрите, какие новые магазины пришли летом в торговый центр Ülemiste

В начале июля на площади около 1500 кв.м открылся спортивный зал Gym! Новшеством этой площадки для занятий спортом является то, что там предусмотрены возможности и для людей с ограниченной подвижностью.

Центр красоты Apotheka Beauty. Предлагает не только медицинскую косметику, но и различные услуги, связанные с поддержанием здоровья и красоты.

В середине августа в Ülemiste пришло кафе Ristikheina. Помимо пирожных и кофе оно также предлагает ставшие популярными завтраки a la carte.

Перекусить также можно теперь в ресторане Repa Resto, где ориентируются на домашние блюда русской кухни.

В начале лета в центре Ülemiste распахнул свои двери магазин Reserved - флагманский бренд польского производителя одежды LPP.

Спортивную одежду различных брендов предлагает открывшийся летом магазин Bestbrands. А модников и модниц порадуют пришедшие этим летом в центр Ülemiste магазины Mora, Valerio Maestri Classic и Protten.