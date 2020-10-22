ФОТО: Смотрите, как в скором времени будет выглядеть территория Батарейной тюрьмы!

"Батарейная тюрьма является объектом, привлекающим большой публичный интерес, и поставленное перед архитекторами задание было сложным и многогранным. Победившая работа была единственной, в которой удалось соединить в единое целое ментальную идею при помощи практических решений и смыслов", — передает RusERR слова главы владеющий Батарейной тюрьмой US Real Estate Урмаса Сыырумаа.

"Победившая работа выделялась в первую очередь хорошо продуманной целостной концепцией, а покрывающие большие внутренние дворы стеклянные крыши представляют из себя одновременно как чарующе простое и логичное, так и эффектное решение", — отметил строительный директор US Real Estate Тармо Похлак.

В Департаменте городского планирования Таллинна отметили, что предложенное в "Небесной арке" решение для наружной территории и прибрежного променада существенно улучшит связь людей с морем.

С представленными на конкурс работами можно ознакомиться во дворе Горжи Батарейной тюрьмы, доступ в который открыт ежедневно с 10 до 22 часов.

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