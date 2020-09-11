11.09.2020, 07:30
ФОТО | Смотрите, как идет строительство магазинов Lidl в Таллинне
На эстонский рынок розничной торговли готовится с большим размахом выйти немецкая сеть супермаркетов Lidl.
На эстонский рынок розничной торговли готовится с большим размахом выйти немецкая сеть супермаркетов Lidl.
Представители розничной сети не хотят называть конкретную дату открытия, строительная деятельность сейчас идет на многих участках по всей Эстонии. Представители Lidl ранее говорили, что открыть собираются несколько магазинов одновременно.
Розничная сеть постоянно ищет работников, на домашней странице приглашают людей претендовать на рабочие места.
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