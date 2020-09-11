11.09.2020, 07:30

ФОТО | Смотрите, как идет строительство магазинов Lidl в Таллинне


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Lidli Tallinna kaupluste asukohad.
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Lidli Tallinna kaupluste asukohad. Foto: Priit Simson

На эстонский рынок розничной торговли готовится с большим размахом выйти немецкая сеть супермаркетов Lidl.

Представители розничной сети не хотят называть конкретную дату открытия, строительная деятельность сейчас идет на многих участках по всей Эстонии. Представители Lidl ранее говорили, что открыть собираются несколько магазинов одновременно.

Розничная сеть постоянно ищет работников, на домашней странице приглашают людей претендовать на рабочие места.

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