ФОТО | Смотрите, как идет строительство магазина Lidl в Тарту! Когда ждать открытия?

Работы по строительству интенсивно идут в Аннелинне на Калда Теэ, участок находится между магазинами Maxima и Selver. Уже перестроен за счет Lidl расположенный около магазина перекресток Калда теэ и бульвара Каунасе. Сообща с городом строится проходящая к магазину через городскую недвижимость дорога.

Учитывая несколько строек как в Таллинне, так и в других местах, а также их степень готовности, можно предположить, что розничная торговая сеть откроет магазины во второй половине следующего года.

До сих пор Lidl официально не сообщал, когда состоится открытие, известно лишь, что все магазины хотят открыть одновременно. Об этом говорит и то, что когда немецкая сеть пришла в 2016 году в Литву, то 15 первых магазинов в десяти городах распахнули свои двери одновременно. Сейчас с Литве уже 48 магазинов Lidl.

В июле этого года в Риге открылся логистический центр Lidl, в Латвии готовы также 10 зданий для магазинов, шесть из которых находятся в Риге.

Ход строительства магазина Lidl — в нашей галерее.