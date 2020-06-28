ФОТО | Смотрите, где и как строятся магазины Lidl

Сейчас на портале по трудоустройству активны три объявления, фирма ищет, например, специалиста по персоналу и бухгалтера.

Смотрите в галерее, как идет строительство магазинов в Таллинне. Также на карте ниже видно, где строят магазины в Эстонии. Поскольку Lidl не хочет открыто говорить, где и сколько магазинов строят в Эстонии, карта может быть не окончательной.